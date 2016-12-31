政府改革最大壓力 蔡英文：人民的不安與不耐

總統蔡英文今天與媒體進行茶敘。（記者蘇芳禾攝）

2016-12-31 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕總統府今天早上10點舉行年終記者會，有媒體詢問美國共和黨籍準總統川普上任後，台美中關係會如何變化？以及2016年對總統蔡英文與副總統陳建仁來說，是人生重大轉變的一年，在這當中的高低潮分別為哪些事？

蔡英文先是重申對中國的四個不變，即為「承諾不變、善意不變、不走老路 不會屈服於壓力」，強調這四個原則仍然是政府處理中國事務的態度。

至於在2016中的各種重大轉折，陳建仁表示，今年對他來說，確實是人生重大的轉變，讓他有機會從事公眾服務，對學者出身的他是一大挑戰，他認為，民間擁有高度活力，政府應更密切合作，相信2017會變得更好，他也感謝蔡英文的信任和指教，強調大家應該慶幸有一位勇敢睿智的總統。

蔡英文則說，在這個關鍵時刻承擔領導國家的重責大任，對她來說意義重大；但在改革過程中面對到人民的不安，或者是希望一步到位而顯現的不耐，是政府處理公共議題最大的壓力。