失言？名言？2016柯文哲語錄代表作都在這.....

柯文哲發言風格直率、情緒掩飾不住，不時被媒體捕捉到仰天大笑的畫面。（記者林正堃攝）

2016-12-31 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲心直口快，在公開場合發言經常語出驚人。今年，柯文哲又有許多讓人意想不到的發言，有網友認為他失言，有的則認為是名言，有網友剪接了柯P發言片段組合成的短片，然而，許多鄉民一致認同，柯文哲今年度的最佳發言是「垃圾不分藍綠。」

今年1月時，柯文哲調侃郝龍斌「市長做得好就不會來這裡選了」，之後又在備詢時講到當時正在參選總統的新北市長朱立倫：「反正他1月16日就會回來了啦！」除此之外，柯文哲在收到日本貴賓致贈的創意印章時竟說：「這就是，給那些窮極無聊的人。」

今年6月份，柯文哲受國民黨北市議員徐弘庭於質詢時回答：「壞人無法了解好人的作為。」引起徐弘庭的不滿，柯文哲澄清是口誤，徐回說「那是不是要向我說對不起」，柯文哲連忙說：「徐弘庭議員，對不起。」

今年9月份，柯文哲備詢時被市議員陳彥伯問到肚臍的英文拼因，不料柯文哲不假思索就回答：「umbilicus」，接著便哈哈大笑補了一句：「我是醫學專家，哈哈哈，你忘記了嗎？」讓陳彥伯當場愣住。另外，他在議員提及趙藤雄時脫口而出：「趙藤雄沒有坐牢是台灣司法的悲哀」。

今年11月份，柯文哲因推行捷運吃到飽方案挨罵，在討論此議題時失言表示：「因為大部分住在郊外的人都是窮人。」並且在提及萬華區街友問題時表示：「其實遊民洗乾淨了就變成遊客」。

至於鄉民們首推的一句話，便是柯文哲在備詢時講到台北市環保局今年2度替雲林縣代燒垃圾時說的：「垃圾不分藍綠。」不過他隨後於媒體發問時表示，他沒有罵人的意思。

近期，柯文哲在接受電台專訪時談到張榮味來歷，脫口問：「他不是黑道嗎？」一連串的發言，讓許多網友發笑，有人更剪接了這些片段組合成短片，po文表示，柯文哲是最常失言的市長，常常不小心吃到誠實豆沙包。

心直口快的柯文哲，經常為了自己的發言被叮了滿頭包。（記者陳志曲攝）