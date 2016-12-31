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南部扁旋風再起 名嘴爆：「他」參選將撼動台南

名嘴爆料，有知名人士可參選台南市長，將投下震撼彈。圖為日前南市長賴清德出席陳幸妤牙醫診所開幕，與前總統陳水扁交談畫面。（資料照，記者王俊忠攝）

2016-12-31  06:54

〔即時新聞／綜合報導〕台南市長賴清德任期已過半，除了他的未來動向受關注，南市長選戰由誰出線也備受矚目，目前已傳出多方人馬有意競逐。名嘴吳國棟昨上節目卻爆料，台南市選情可能出現變化，綠營並非很穩當，他得知有一知名人士，將循台北市長柯文哲模式參選，預料將投下震撼彈。

前北市議員楊實秋昨在三立「新台灣加油」節目提到，前總統陳水扁未來仍將在高雄、台南選戰中扮演關鍵角色，吳國棟隨後忍不住爆料，綠營除了在高雄要趕快磨合，台南市也不要以為很穩，他知道已有一名知名人物，要循著柯P的路線出來參選，而且是陳水扁很喜歡、非大力支持不行的人。

吳國棟說，如果這個人真的出來參選，國民黨還可能有機會撿到便宜。面對追問，吳國棟只透露，此人非民進黨籍，曾當過立法委員，政治理念很強，此人在台南參選的效應絕對很大。

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