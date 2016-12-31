南部扁旋風再起 名嘴爆：「他」參選將撼動台南
2016-12-31 06:54
名嘴爆料，有知名人士可參選台南市長，將投下震撼彈。圖為日前南市長賴清德出席陳幸妤牙醫診所開幕，與前總統陳水扁交談畫面。（資料照，記者王俊忠攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台南市長賴清德任期已過半，除了他的未來動向受關注，南市長選戰由誰出線也備受矚目，目前已傳出多方人馬有意競逐。名嘴吳國棟昨上節目卻爆料，台南市選情可能出現變化，綠營並非很穩當，他得知有一知名人士，將循台北市長柯文哲模式參選，預料將投下震撼彈。
前北市議員楊實秋昨在三立「新台灣加油」節目提到，前總統陳水扁未來仍將在高雄、台南選戰中扮演關鍵角色，吳國棟隨後忍不住爆料，綠營除了在高雄要趕快磨合，台南市也不要以為很穩，他知道已有一名知名人物，要循著柯P的路線出來參選，而且是陳水扁很喜歡、非大力支持不行的人。
吳國棟說，如果這個人真的出來參選，國民黨還可能有機會撿到便宜。面對追問，吳國棟只透露，此人非民進黨籍，曾當過立法委員，政治理念很強，此人在台南參選的效應絕對很大。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 桃園茶行3人陳屍 1人離屋卻又重返鬼門關
- 桃園離奇命案 死者蔡東益曾天價標下特等茶
- 中國補貼485億 富士康建愛瘋城
- 中再阻資金外逃 跨境交易20萬須報告
- 桃市跨年晚會抽機票 升旗健走也有獎
- 送舊看夕陽 跨年不放煙火
- 追緝俄駭客 美祭億元天價賞金
- 悠遊卡+會員卡 百貨美食逼一下─比漾廣場全台新創舉 打造特色購物平台吸客
- 頭城火車站拉皮 完工啟用
- 葡萄王案 董座胞姊曾美菁訊後請回
- 總統府賀歲春聯有錯誤？台灣文學館長PO文這麼說...
- 北檢辦葡萄王案 董座曾盛麟200萬交保
- 自由廣場》頂尖少弱勢 私校多寒門
- 驛動的一年！ 2016年棒球10錄
- 瘋跨年 迎元旦
- 挺羅興亞 12和平獎得主批翁山蘇姬
- 食光走廊 包子、饅頭、花捲、豆沙包……
- 新港國中小人事縮編 家長揚言抗議
- 食物銀行大平台 全國聯合會成立
- 組社區醫療群 衛福部放寬標準
- 跨年夜抬頭看看！ 藍綠色彗星告別2016
- 亞洲機器人大賽 金門勇奪4金1銀
- 《元旦連假》草屯辦健行 國姓體驗採果樂
- 空污不只傷心肺！ 研究：加劇睡眠呼吸障礙
- 《廢清法》修正案//解決垃圾大戰 焚化爐優先處理一般廢棄物
- 劍湖山跨年煙火 下午起交管
- 《宜縣最會賺測速桿》宜市中山路一段 11個月抓逾6千件
- 港女躲廁所吃海鮮 大哭認罪 賠償換不起訴
- 湯德章受難事蹟 市長建議納教材
- 鄧養天暫停鍵 努力不間斷
- 浮世男女 不愛了
- 宜市、羅東跨年晚會拚場 佛大迎曙光
- 日劇女王休暴力夫 奧斯卡影后簽字離婚
- 文青搶進 史博館、電影館改制
- 年畫紅包袋 學童創意飄年味
- 葡萄王改標案 董座曾盛麟200萬元交保
- 「松鼠專用橋」 公共工程好萌
- 魏少飆髒話被逐 雷霆慘輸灰熊
- 火攻桃檢公務車 精障男輕判
- 《觀察筆記》川流不息
- 富邦、兄弟豪門大戰 團隊薪資「億」起拚
- 《潛進太魯閣》 國家公園繪本呈現
- 葡萄王疑改標 董座移送複訊
- 環署助去化垃圾 籲做好廚餘回收
- 《中英對照讀新聞》Sheep’s head, prosthetic leg and London house among most unusual UK charity donations 英國稀有慈善捐贈物見羊頭、義足和倫敦房屋
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Grape King searched over expired product allegation
- 別只改夜間模式 放下手機更好眠
- 大法官︰徵地做美河市聯開違憲
- 打通十全路 首期工程明年3月完工
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：南部扁旋風再起 名嘴爆：「他」參選將撼動台南
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分