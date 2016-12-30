全教總批年金改革 政院強硬回擊
〔記者蘇芳禾／台北報導〕國家年金改革分區會議召開在即，利害關係團體紛紛表態，全國教師工會總聯合會（全教總）今日召開記者會，質疑官方版將會規避政府的雇主責任、嚴重影響教師新陳代謝、不保證基金永續等嚴重問題。對此，行政院年金改革辦公室發表聲明強硬回擊，此次改革政府已接受包括全教總在內的教師團體的各種建議，懇請各團體一本支持改革的初衷，勿在組織間競爭的環境下，改變理性路線，迷失組織目標，讓社會各界失望。
全國教師工會總聯合會和各地方工會代表20多人今早共同召開記者會，理事長張旭政直批，官版改革明顯規避政府責任，且沒有處理最核心的基金永續議題，無法根本解決台灣的年金問題，官版年改案不及格，根本是一道「空心菜」，全教總譴責政府的無能。在記者會後，全教總全國各代表一起赴總統府，下戰帖要求辯論，期盼政府虛心接受批評。
行政院年金改革辦公室回應，我國的年金制度複雜分歧，給付條件、資格、財源、保障水準參差不齊，且各基金的財務均面臨嚴重的缺口。這些問題由來已久，不是使用任何單一政策工具就可讓年金制度回到永續發展的軌道上。
聲明指出，此次年金改革先採取止血手段，以漸進為手法，避免衝擊過大；從官版年金改革草案中，國人可以很清楚看到制度全面被檢視、各相關議題被攤開來討論，並一一逐步被調整到制度雖分立、但內涵趨於一致，這就是在為中長期改革預留空間。若採一步到位，對社會的衝擊很大，也非相關利害關係人所能承受。政府堅定依「止血」與「漸進」兩大原則進行改革，不接受評論者質疑「既不夠永續」、「不能根本解決」，又認為「改得太劇烈」的矛盾指控。
年金改革辦公室也認為，全教總過去主張受雇者與雇主共同以補繳方式，彌補過去提撥費率偏低所造成的基金財務缺口問題，這固然是明理思考。但是，在所得替代率、平均薪資採計期間、請領年齡、費率等議題未處理之下，要求政府與公教人員以補繳來達到基金財務缺口弭平的手段，恐怕緩不濟急。何況政府尚未看到全教總最新補繳財源的具體建議版本，也無從立即回應。在此歡迎各界提供各級政府補繳經費來源的專業構思，並請說服更多公教人員支持補繳是良善的改革處方。
年金改革辦公室也呼籲，不能因為政府沒有提出補繳作為解決基金財務缺口的方案，就指控政府漠視雇主責任。
年金改革辦公室指出，此次改革，政府已接受包括全教總在內的教師團體的建議，將中小學教師的請領年齡與大專教師、公務人員區隔處理，並考量中小學師資培育的歷史軌跡，採漸進手段改良，絕無嚴重影響教師新陳代謝的問題；此外，關於提升投資報酬率的有效基金管理策略，政府也願意與相關利害關係人一起努力改善，也絕無刻意陷基金於不能永續的困境，而讓年輕世代領不到退休金。
對於全教總邀請全國各代表一起赴總統府，下戰帖要求辯論，行政院年金改革辦公室表示，歡迎各界繼續提供寶貴意見，但不適合也不可能由年金改革辦公室與單一團體逐一進行辯論。
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