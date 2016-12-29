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中國政委隱匿身分來台 遭遣返北京

2016-12-29  20:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國政協委員潘慶林昨傍晚低調搭機抵台，疑因隱匿黨政軍身分遭拒絕入境，扣留在移民署辦公室到深夜，今天下午遭遣返北京。

綜合媒體報導，潘慶林昨傍晚5時許搭機抵達桃園國際機場，因為資料填寫不實、隱匿黨政軍身分遭拒絕入境，遭扣留在第一航廈的移民署辦公室，今下午1時許搭機返回北京。

潘慶林搭機前受訪稱呼蔡英文總統「蔡英文妹妹」，強調自己持有台北駐日經濟文化代表處的入境許可證，不解為何不允許入境；他呼籲「蔡妹妹」大公無私、不要搞小動作。據《三立新聞》報導，潘慶林這次來台是為了探望住院的老友。

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  • 中國政協委員潘慶林昨傍晚低調搭機抵台，疑因隱匿黨政軍身分遭拒絕入境。圖為桃園機場示意圖。（資料照，記者朱沛雄攝）

    中國政協委員潘慶林昨傍晚低調搭機抵台，疑因隱匿黨政軍身分遭拒絕入境。圖為桃園機場示意圖。（資料照，記者朱沛雄攝）

  • 潘慶林搭機前受訪稱呼蔡英文總統「蔡英文妹妹」。（圖擷取自三立新聞YouTube頻道）

    潘慶林搭機前受訪稱呼蔡英文總統「蔡英文妹妹」。（圖擷取自三立新聞YouTube頻道）

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相關關鍵字： 中國 中國政協委員 桃園機場 潘慶林 遣返 隱匿身分
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