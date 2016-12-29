奪奧運雙金牌 許淑淨今赴總統府受勳

台灣女子舉重好手許淑淨於今年的里約奧運拿下金牌，總統蔡英文今（29）日上午頒授「四等景星勳章」。（圖由總統府提供）

2016-12-29 12:35

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台灣女子舉重好手許淑淨於今年的里約奧運拿下金牌，總統蔡英文今（29）日上午頒授「四等景星勳章」，表彰她在競技體育上的優異表現。許淑淨除了感謝啟蒙教練吳美儀，也謝謝教練蔡溫義在她受傷低潮時沒有放棄她。

許淑淨受勳後致詞表示，今天很榮幸接受總統頒授勳章，這是一份運動員的榮耀。她也感謝家人及教練的照顧與陪伴，包括吳美儀（後改名吳奇宸）、張朝國及蔡溫義教練。尤其近十年來，蔡教練在生活及訓練上都給她無微不至的照顧，更在她受傷、低潮時，時刻陪伴、堅持不放棄，令她十分感動與感謝。

蔡總統今天頒授舉重國手許淑淨「四等景星勳章」，許淑淨的教練蔡溫義、父母家人都到場，蔡總統連聲說「恭喜」，並敬酒祝賀。

對於雲林縣政府提供各式設備與資源，及中華奧林匹克委員會長期以來的照顧，讓選手無後顧之憂，許淑淨除表達誠摯謝忱外，她並指出，能獲此殊榮，不是她個人所能達成，而是很多人在背後默默給予她支持，因此，她要將獲得奧運金牌的榮耀分享大家。

在場觀禮者尚包括行政院政務委員張景森、教育部次長蔡清華、體育署署長何卓飛及許淑淨的親友。許淑淨在2016巴西里約奧運女子53公斤量級比賽中，以抓舉100公斤、挺舉112公斤、總和212公斤成功摘金，今年11月又遞補2012倫敦奧運金牌，讓她成為台灣體育史上首位在奧運拿下2面金牌的運動員。