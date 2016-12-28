綠委質疑柯P太省錢 世大運恐辦成「市大運」

2016-12-28 12:42

［記者陳鈺馥／台北報導］世大運倒數233天，民進黨立委劉世芳今在立法院教育及文化委員會指出，感覺不到世大運是全國性活動，北市府不要把世大運辦成「市大運」，「柯文哲這個省、那個省，」行銷部分做得非常不好！

劉世芳質詢時問及，教育部有無協助北市府辦理世大運？教育部次長蔡清華說，每週五的世大運相關會議，教育部及體育署有派人出席。

劉進一步追問，會有幾個國家登錄參加世大運？體育署長何卓飛說，最後確認日期是到三月。

劉質疑，世大運讓人感覺不到是全國性的活動，柯文哲這個省、那個省，行銷部分做得非常不好，台北市若是把世大運辦成北市府的「市大運」，「那真的是扣分又扣分！」

劉說，當年高雄辦世運時，花了許多經費在行銷上，成果非常成功，國際上備受矚目；對此，蔡清華說，都有在開會協調。