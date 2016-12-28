外交重大突破！交流協會更名「日台交流協會」

2016-12-28 08:58

〔駐日特派員張茂森／東京28日報導〕做為對台「外交」窗口的日本「公益財團法人交流協會」正式決定自明年1月1日起「正名」為「公益財團法人日本台灣交流協會」，此舉為1972年日台斷交後「交流協會」創設以來的最大突破，也顯示日本重視對台關係的決心。

「公益財團法人交流協會」是在日台斷交的1972年12月1日設立，取代邦交時的「駐中華民國日本國大使館」的功能，台灣方面也成立「亞東關係協會」做為對口單位。

當時日本政府所希望的名稱是「日本交流協會」，但是蔣介石的國民黨政府則要求用「日華交流協會」的名稱，日本不同意，最後只以「交流協會」為名，這和台灣的「亞東關係協會」一樣，都是不倫不類的名稱，很少有人知道這兩個單位是什麼國家的什麼單位，在辦什什麼業務。

據日方的說明，日本的「交流協會」在現在這個時機決定改名的理由是「時代已經變了」，首先是，80年代、90年代日本和台灣的實務關係並不頻繁，但最近以來雙方人的的互訪每年多達600萬人，其他各領域的來往也非常密切；其次是最近日方曾在台灣舉行民調，發現知道「交流協會」是什麼的人只有10％，不知道的則高達80％，很不切實際，這和台灣的「亞東關係協會」一樣，極大多數的台灣人並不知道這是什麼樣的機構，另一個理由是不少駐台外國機構最近也紛紛「正名」，例如英國已改為「英國代表處」。

日本「交流協會」改名為「日台交流協會」之後，被解讀為對台關係的提升，有關這個部分，日方未置可否，至於也被連想到是否受美國總統當選人川普對台新思維的影響，對此，交流協會的官員表示「沒有關連」，最大的考量是「時代在變」。

由於日本「交流協會」正式決定改名為「日本台灣交流協會」，勢必正面影響到「台北駐日經濟文化代表處」將來「正名」為「台灣駐日經濟文化代表處」，對此，日本「交流協會」表示，「台北」改名為「台灣」是台灣的事情，但是否會發生政治上的衝擊尚待評估。

日本政府相關人員表示，台灣對日本提出將「台北駐日經濟文化代表處」的「台北」正名為「台灣」只有在前駐日代表許世楷時代的一次，台灣外交部從未有過類似的申請。