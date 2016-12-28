外交重大突破！交流協會更名「日台交流協會」
〔駐日特派員張茂森／東京28日報導〕做為對台「外交」窗口的日本「公益財團法人交流協會」正式決定自明年1月1日起「正名」為「公益財團法人日本台灣交流協會」，此舉為1972年日台斷交後「交流協會」創設以來的最大突破，也顯示日本重視對台關係的決心。
「公益財團法人交流協會」是在日台斷交的1972年12月1日設立，取代邦交時的「駐中華民國日本國大使館」的功能，台灣方面也成立「亞東關係協會」做為對口單位。
當時日本政府所希望的名稱是「日本交流協會」，但是蔣介石的國民黨政府則要求用「日華交流協會」的名稱，日本不同意，最後只以「交流協會」為名，這和台灣的「亞東關係協會」一樣，都是不倫不類的名稱，很少有人知道這兩個單位是什麼國家的什麼單位，在辦什什麼業務。
據日方的說明，日本的「交流協會」在現在這個時機決定改名的理由是「時代已經變了」，首先是，80年代、90年代日本和台灣的實務關係並不頻繁，但最近以來雙方人的的互訪每年多達600萬人，其他各領域的來往也非常密切；其次是最近日方曾在台灣舉行民調，發現知道「交流協會」是什麼的人只有10％，不知道的則高達80％，很不切實際，這和台灣的「亞東關係協會」一樣，極大多數的台灣人並不知道這是什麼樣的機構，另一個理由是不少駐台外國機構最近也紛紛「正名」，例如英國已改為「英國代表處」。
日本「交流協會」改名為「日台交流協會」之後，被解讀為對台關係的提升，有關這個部分，日方未置可否，至於也被連想到是否受美國總統當選人川普對台新思維的影響，對此，交流協會的官員表示「沒有關連」，最大的考量是「時代在變」。
由於日本「交流協會」正式決定改名為「日本台灣交流協會」，勢必正面影響到「台北駐日經濟文化代表處」將來「正名」為「台灣駐日經濟文化代表處」，對此，日本「交流協會」表示，「台北」改名為「台灣」是台灣的事情，但是否會發生政治上的衝擊尚待評估。
日本政府相關人員表示，台灣對日本提出將「台北駐日經濟文化代表處」的「台北」正名為「台灣」只有在前駐日代表許世楷時代的一次，台灣外交部從未有過類似的申請。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 為Jolin抱不平... 閨密怒爆分手內幕！
- 小禎才放閃謝「老公」 李進良被爆扶正小模
- 自由廣場》「黑暗十年」之風險管理
- 彩晶訂單排到明年 Q4每股純益估1元
- 中國3駭客入侵美律師事務所 內線交易獲利上億
- 北市拆違建不再拖 協調逾三次由市長裁決
- 傳中國抵制中華台北 柯也搖頭
- 國民黨大黨鞭廖國棟：洪秀柱公然違法應下台 反洪派今在中常會發難 要求黨主席、黨代表、地方主委同步改選
- 泰雅起源地 仁愛推聖石造景
- 奇觀！「霧牆」封港 外媒：有如末日
- 2016詛咒沒結束 莉亞公主心臟病身亡 享年60歲
- 婦聯會行文國民黨 要求澄清互不相干
- 超商設新娘休息室 網友讚貼心
- 樂陞可轉債發行缺失 金管會重罰遠銀、康和
- 33新措施元旦上路 公車站全禁菸
- 北市提早入學鑑定 報名表發售
- 〈吉娜兒的愛情Café〉再多談幾次戀愛吧
- 魔獸「百發百中」仍遭狼咬傷
- 如何忙中維繫感情 徐佳瑩分享二字秘訣
- 竹縣地王》竹北光明六路、縣政九路角地 每坪破84萬
- 社論》嚴肅面對「遼寧號」侵門踏戶
- 比爾墨瑞改端咖啡 庸醫惡搞
- 師兄掰推拿 帶師妹上摩鐵
- 八德購物中心將開幕 周邊增拖吊路段
- 志玲基金會助學贈金 後壁28學童受惠
- 受邀參與西班牙藝術節 吳天章台客美學發聲
- 關懷學生視力 獅友贈設備
- （影音）擠下T.O.P 隊友太陽竄升亞洲最帥
- 街友學耕種 屏東首座福利農田收成
- 「鷹石尖」絕景潛藏崩塌危機 今起封閉
- 恭喜！于冠華梅開二度 耶誕節登記結婚
- 方文琳當10年失婚媽 享受「單身才自由」
- CASIO聯名Hello Kitty 自拍神器發萌
- 沒了五月天 得了警版豪神 中國妹遇詐心情轉好
- 核能投資損失千億日圓 東芝股價重挫16%
- 集集站前廣場翻修 店家怨生意難做
- 一例一休上路 新北市府勞工加班費 估增3億元
- 《台股青紅燈》誰在亂出餿主意？
- 「包青添」遊戲包 弘光科大老福產品奪冠
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Most favor ‘president of Taiwan’: poll
標題：外交重大突破！交流協會更名「日台交流協會」
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email