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準考試院副院長李逸洋：年金改革一定要成功

立法院長蘇嘉全（右二）27日接見考試院副院長被提名人李逸洋（右三）、總統府副秘書長劉建忻（右四）等。（記者黃耀徵攝）

2016-12-27  15:01

〔記者曾韋禎／台北報導〕考試院副院長被提名人李逸洋今前往立法院拜會立法院長蘇嘉全。他表示，年金改革一定要成功，若經立法院同意擔任考試院副院長，會尊重考試委員，努力推動年金改革。

蘇嘉全會前受訪時指出，臨時會看來是一定要召開，除了要處理106年度中央政府總院算案，還要處理考試院副院長被提名人李逸洋的人事同意權案。

李逸洋表示，年金改革涉及到公務員的部分，就是考試院主管的範圍；年改非做不可，這關係到退休公務員基本的經濟生活與尊嚴，也攸關國家財政，更要在不同世代間取得平衡，要讓中生代、新進公務員未來也能領取退休金。

對於18%優存利息的改革。李逸洋說，當時確實有其背景，這不能怪任何人，但國家也無法再支持這樣的制度。

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  • 考試院副院長被提名人李逸洋（右）27日在總統府副秘書長劉建忻（左）陪同下，至立法院拜會立法院長蘇嘉全。（記者黃耀徵攝）

    考試院副院長被提名人李逸洋（右）27日在總統府副秘書長劉建忻（左）陪同下，至立法院拜會立法院長蘇嘉全。（記者黃耀徵攝）

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