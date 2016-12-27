台灣智庫民調：僅9％民眾支持涉外用「中華台北」
〔記者鄭鴻達／台北報導〕台灣智庫民調顯示，對外國駐台外交機構名稱，55.9％民眾支持將「駐華單位」改回「駐台」，66.7％的民眾支持將駐外機構「台北經濟文化代表處」名稱，改為「台灣代表處」；對於以何名稱參與國際活動，有51％民眾支持「台灣」、34.6％支持「中華民國」，僅9％支持「中華台北」。
台灣智庫今公布12月份所進行之民調，其中在關於我國未來參與國際活動之名稱部分，據民調數據顯示，有51％的受訪民眾，支持以「台灣」名稱參與國際活動，有34.6％民眾支持用「中華民國」名稱，支持參與國際活動使用「中華台北」名稱者，僅有9.0％。
在上述數據中，支持用「台灣」名稱參與國際活動者，以民進黨支持者之71.3％為最、時代力量68.9％次之；支持用「中華民國」者，以新黨之75.1％為最、國民黨52.5％次之；支持用「中華台北」者在各黨派均偏低，前三名依序為親民黨之19％、新黨16％、國民黨14.7％。
扁政府時期外國駐我國之外交單位名稱為「駐台單位」，於馬政府時期則被改為「駐華單位」，對此，有55.9％民眾認為應改為「駐台單位」，認為不應該改的比例為26.8％，其中各政黨支持者中，認為應該改的以以民進黨75.1％為最，認為不應該改者以新黨71.4％為最。
民進黨立委陳亭妃指出，身為立法院國防及外防委員會委員，她認為外交部態度不應太保守，而是要走出去，馬政府時期稱外國駐台單位為「駐華」，到底是指哪個「華」也名不正言不順，而對民調支持駐外單位應改為台灣代表處一事，她也會要求外交盡快正面回應。
台灣智庫民調本次民調，主要調查內容為台灣與國際關係及退休將領赴中議題，調查對象為戶籍在台灣20個縣市、年滿20歲之民眾，調查時間為12月19及20日之晚間6時30分至晚間10時整，共完成1072份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。
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標題：台灣智庫民調：僅9％民眾支持涉外用「中華台北」
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