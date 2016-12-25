不挺郝核食公投？ 洪秀柱：黨中央全力配合

國民黨主席洪秀柱今於自由廣場召集反核災區食品進口遊行。（記者陳志取攝）

2016-12-25 15:28

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨主席洪秀柱今於自由廣場召集反核災區食品進口遊行，不過外界解讀，洪此舉是與國民黨副主席郝龍斌的公投路線較勁。洪秀柱今下午出席遊行時受訪時，駁斥雙方角力傳言，先是表示「開玩笑！郝在核食公投上表現很好」，她說，自己也得到郝的支持，黨中央也會全力支持、樂觀其成全力配合。

針對媒體報導國民黨在2018選舉將出奇兵，守住新北，搶攻北市、桃園、台中三都，針對人選及洪是否有意願參選2018？洪表示「沒有聽說」，目前還在徵求意願覓才中，相信有比她更優秀的人才。

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