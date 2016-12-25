民調不滿意度5成9 柯：還有下半場不要緊張

台北市長柯文哲今天至內湖路三段，視察金瑞治水園區。（記者簡榮豐攝）

2016-12-25 11:40

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲今天就職兩週年，上午到內湖參拜台北護國延平宮及視察金瑞治水園區。媒體詢問，最新民調民眾對他滿意度只有3成、不滿意度高達5成9，柯文哲說，民調本就是有高有低，可以當作研究改進的資料，認為單一民調還不足以看到全局，他說，民調低是做為施政者改進得參考，提供努力的方向，「不是叫我們放棄」，強調現在打球才打到中場，還有下半場，不要緊張。

媒體詢問若民調持續探底是否可能跌到2字頭，柯文哲信誓旦旦地說，「就還沒有到那個時候，你緊張甚麼？」而低民調是否會成為連任阻礙，柯回應，人活在世界上每天都有困難，所以每天把困難克服掉，哪有可能每天都順境？他指出，做好每天的工作就連任最好的準備，「你不做事在想連任，那這甚麼邏輯？」

前總統府副秘書長羅智強批評柯文哲傲慢無能，柯文哲回應講別人壞話不會讓你變好，「雖然我還是會忍不住嘲笑別人」，但他隨時都告訴自己要用正面方式去面對這個世界。

對於羅智強、前行政院長張善政及立委講萬安誰會是最強的對手，柯文哲僅說，「柯文哲最大的敵人是柯文哲」，認為一個人免疫力好就不怕外面的細菌，他也說花無百日紅人無千日好，「連續劇演一年多已經很厲害了，哪有連續劇 可以收視好一年多的？

」

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