評變裝風波 駐德代表謝志偉：納粹陰魂還在台灣
2016-12-25 10:54
〔記者呂伊萱／台北報導〕新竹市私立光復高中學生日前在校慶中變裝扮演納粹，遭以色列駐台代表處與德國駐台代表處強烈譴責，總統府與教育部並出面道歉。我駐德代表謝志偉今表示，會發生這種事件，其中一個關鍵原因是「納粹陰魂還在台灣」，嘆「中正還在紀念」，台灣從未真正面對國家暴力的歷史真相。
謝志偉今在個人臉書上連連發文表示，新竹光復高中會發生「納粹事件」，其中一個關鍵原因正是因為「納粹陰魂還在台灣」。謝志偉指出，納粹德文的中譯本義是民族主義，意即以「國家至上」為由，政黨掌控軍警情特等工具「正當地」殺人放火，正是「愛國是無賴的最後藉口」之寫照。
謝志偉砲口一轉，對準國民黨指出，看看「老K往年歷史與退將如今行逕」，嘆天理何在？他指出，把國旗當圖騰，放大、揮舞、恐嚇或甚至毆打國人，是典型納粹的特徴之一，而「相關演出在台超過半世紀，仍未下片」，暗示中華民國國旗與國民黨黨徽之相似迄今如是，轉型正義尚未完成。
謝志偉說道，「某些政黨」抵制國家暴力的歷史真相，不但如此，從選舉到平日還都把國旗當圖騰，甚至有人高舉國共旗幟在台北街頭當眾毆打國人。謝志偉直言，這些孩子某種程度上「也是受害者」，因為若在教育中真正深入地面對台灣國家暴力的歷史，年輕學子自然會對納粹德國採取批判態度，但非但如此，謝志偉感嘆，「中正還在紀念；真相還在活埋」，反問「是誰教出對納粹無知的孩子？」
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