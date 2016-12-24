與洪秀柱表演鐵達尼抱抱 郝龍斌：腦袋一片空白

國民黨主席洪秀柱和副主席郝龍斌，昨日在公開場合做出了鐵達尼號知名擁抱姿勢，郝龍斌今日直言當時腦袋一片空白。（資料照，記者王藝菘攝）

2016-12-24 15:24

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱和副主席郝龍斌，兩人昨日先後出席「新台灣之子歲末迎新聯誼活動」，過程中兩人互動冷淡，但洪、郝在參與現場活動時，意外做出鐵達尼號知名的擁抱姿勢，郝龍斌今日坦言他當時腦袋完全是一片空白。

據《聯合報》報導，當時主辦單位設計了「同舟共濟」的節目，讓柱柱姐先站上滑板車，隨後並邀請郝龍斌一起上台，結果郝為了要穩定重心，就抱住了柱柱姐的腰際，讓現場引起一陣驚呼。

郝龍斌今日尷尬表示，當天是大家起鬨推他站上去，而且他的手原本是放在洪秀柱肩膀上，結果被柱柱姐直接抓到腰部，那瞬間他的腦袋裡只有空白。

郝龍斌笑稱，自己回家後「老闆娘」（妻子高閬仙）提醒他，公眾人物要隨時注意形象。郝龍斌則再次強調，會有這種狀況出現，都是為了要達成大家的要求，只是讓人有不當的聯想也不太好。