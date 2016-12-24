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陪阿扁出席幸妤診所開幕 賴清德臉書透露心情...

賴清德陪同陳水扁出席。（圖取自臉書）

2016-12-24  13:13

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁的女兒陳幸妤的牙醫診所今天上午開幕，陳水扁夫妻與一家人都出席祝賀，台南市長賴清德也陪同出席，他也在臉書透露自己的心情，並祝福陳水扁一家人。

賴清德說，今天一早診所前就擠滿了大批鄉親，大家的熱情就像台灣的陽光，讓人暖到心中。

賴清德強調，雖然陳幸妤是政治人物的女兒，要面對比別人更多的壓力，但她一路走來都堅持理想，終於美夢成真，他相信陳幸妤的診所開業後，一定能提供台南鄉親更專業的服務。

賴清德感動地說：「今天看到陳前總統以幸妤成就為傲，讓人感動，相信歷經風波，陳前總統及家人都能迎向陽光，活出希望。」

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  • 陳水扁的女兒陳幸妤的牙醫診所今天上午開幕。（圖取自臉書）

    陳水扁的女兒陳幸妤的牙醫診所今天上午開幕。（圖取自臉書）

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