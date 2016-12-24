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談國旅卡新制 張景森貼文掀論戰

2016-12-24  11:05

〔記者李欣芳／台北報導〕為提振觀光業景氣，行政院週四宣布明年元旦起推出公務員國民旅遊卡新制，每年1萬6000元的國旅卡補助有一半額度8000元限於用在團體旅遊，行政院政務委員張景森昨在臉書貼文表示，國旅卡在國民黨執政後變成公務人員購物卡，因此政府要推動改革，回歸真正投入休假旅遊，不過他的貼文引來許多網友按「怒」批評，今天上午仍有網友不斷在張的臉書留言表達意見，要求「廢除國旅卡，還我加班費」，但也有部分公務員支持這項新制。

張景森昨在臉書上表示，國民黨執政之後規定越來越放鬆，大部分人都拿卡來購物，國民旅遊卡變成公務人員購物卡，只有44%用在觀光產業，名存實亡。政府希望鼓勵公務人員把國民旅遊卡的補助，回歸原來的功能，真正用在休假旅遊，給觀光產業注入一點活水。

他坦言，與現狀比起來，公務人員完全自由支配的權利受限，當然會有抱怨。但也有很多公務員表示，非常時期，能給偏鄉旅遊業支持，也算是替台灣盡一點力量。

不過，眾多網友不領情，紛紛要求「廢除國旅卡，還我加班費」、「如果你認為國旅卡是不正義的，那就取消，回歸到原始的不休假加班費！」、「旅遊業不振跟軍公教有什麼關係？其他產業不振是不是又要砍公務員一波？」

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  • 行政院政務委員張景就國旅卡新制在臉書貼文，引發不少網友回應提出批評。（記者李欣芳翻攝自張景森臉書）

    行政院政務委員張景就國旅卡新制在臉書貼文，引發不少網友回應提出批評。（記者李欣芳翻攝自張景森臉書）

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