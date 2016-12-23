六都招商金額北市墊底 柯：財團還在觀望北市改革

2016-12-23 12:49

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市長柯文哲上任以來嚴打「五大案」，外界認為柯反商形象根深蒂固、導致企業被嚇跑，招商成績落於人後，財政部日前公布「六都促參案成效」報告指出北市招商金額僅達桃園市1%、高雄市3%，去年還批北市拖累整體地方政府促參簽約金成績滑落達3成，柯文哲今活動後受訪表示，北市招商流程還在「SOP重整」，財團仍在觀望，改革成效需要時間發酵。

媒體提問，去年財政部促參司長曾國基批北市打弊案影響招商表現、拖累全國成績有何看法，柯文哲一聽楞了一會才說，「如果台北市表現不好就台北市表現不好」，牽拖到全國，「例馬卡差不多咧！」對今年招商金額較去年下降1.5億，柯說是全台灣招商都在下降，還把球丟還給財政部說「BOT這部份我發現財政部也在修正這方面的規則」，所以北市也可利用這機會把BOT的問題都重整一遍SOP，日後再看效果如何。

但北市招商金額，僅佔今年同期桃園市的1%、高雄市的3%，面對巨大落差，柯文哲說這方面「應該好好坐下來談，因為在制度重新建立的過程中是需要點時間」，對打五大案影響招商柯也坦承不諱，「財團也在觀望我們的改革」，希望企業現在能先從小的標案開始進場，「兩三億的做出信心後，再來百億的」，因此北市的招商策略也還在改變中。

面對招商金額落後其他五都，財政局長陳志銘解釋，北市招商高峰期是2011年，現在已無大案可推，自然慢慢下滑，反觀桃園、新北現才在走上坡，不能直接相比。他強調，北市地上權案與BOT案已推得差不多，未來捷運聯開案也會集中在新北市，明年北市將會以都更案為主力。

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