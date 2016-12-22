丁守中翻舊帳酸連勝文 媒體爆連戰不爽大罵
2016-12-22 23:35
〔即時新聞／綜合報導〕前國民黨立委丁守中日前接受媒體訪問，表示有意參選2018年北市長選舉，強調若初選制度不公，不惜脫黨參選，丁稱2014年初選他不是輸給連勝文，而是輸給連戰的政商關係。據傳丁守中的言論讓連戰相當不滿，大罵：「丁守中要再選，也不需要踩著我們屍體往上爬！」
《鏡週刊》報導，在丁守中受訪的相關新聞出來後，連戰還特別找連勝文回家，追問為何丁守中要對連家開砲，連勝文則感到「很嘔」，認為被丁守中罵得莫名其妙。
報導引述親連人士說法，指出連戰認為丁守中為了選舉，把國民黨的政二代都拖下水，連戰辦公室主任丁遠超更感嘆：「虛情假意的政治人物看得夠多了，最不能夠接受的就是丁守中這種忘恩負義的人。」
丁遠超說，丁守中說要尊重初選機制，為何要在初選結束2年後說是輸給「政商關係」，他強調當年連家都沒有用任何政商關係逼迫丁守中退選，連勝文也是照制度走，「大選落敗，連勝文一肩扛下所有罪過，這樣還不夠嗎？」
丁遠超表示，連家人對丁守中選幾次沒有意見，但丁守中的發言，已輸掉再次參選市長的格局。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 新潟大火延燒逾10小時 140間商店住家付之一炬
- 元旦起 國旅卡8000元額度限定用在團體旅遊
- 埔里蜈蚣里長猝逝 3個月內須補選
- 自由廣場》〈北社評論〉懦弱的一中原則
- 中央追加紓困金 苗縣府財政紀律遭質疑
- 租霸偷物毀屋 他撈3千 房東修30萬
- 讓友邦有感 立委︰台灣駐外應正名
- 關渡大橋八里往五股 研議塗銷禁行機車
- 2年來最快！ 美國Q3成長率又上修至3.5％
- 「2016全球無知國家排行榜」 台灣奪下第X名...
- 國民黨中常委集體杯葛// 黨中央硬過黨魁提前選舉案 風暴籠罩
- 曾入閣卡卡 鄭麗君心繫孩子福祉
- 法蝶年前倒閉 還欠廠商80萬 櫃姐也領不到資遣
- 歐巴馬卸任前 下令禁採北極新油田
- 李玉璽吳心緹 泳裝處女秀
- 碧潭推水舞 週末起秀103天
- 明年國發目標 GDP突破2％
- 砍人破肚... 送「黑道急救站」吃閉門羹
- 路面僅重鋪半邊 民怨做半套
- 彰市跨年開直播 大秀煙火2分鐘
- 各國紛傳比特幣遭盜領案例 台灣偵破首案
- 比特幣交易商遭駭損失5千萬 駭客自境外攻擊
- 基隆河濱花海 繽紛包圍愛情鎖
- 要2.1億美元…中國操作一中 台聖斷交
- 追尋父親故事 「河北臺北」拍攝15年
- 林秋慧夫婿任富邦獨董 遭質疑酬庸
- 一銀案贓款搬回家 翁侵占罪被起訴
- 明年6月底前 李進勇︰垃圾日減百噸
- 非惡意違勞基法 林全︰考量從輕或免罰
- 威力彩、今彩539 頭獎皆摃龜！
- 羅東自來水鉛管汰換 被疑一國兩制
- 古早農法見效 雜作紅藜省水少蟲害
- 推動鐵道自行車 徐耀昌有信心
- 宏益Q4營運脫離谷底
- 谷關跨年 董事長樂團、嚴爵參加
- 霧霾長期圍城 北大教授：促發移民及憂鬱症
- 最大煙火市集連爆 墨西哥31死
- 柳演錫惦記台粉 戀情升溫激喇徐玄振
- 信義區瘋耶誕 開車族難停慎入
- 蘇打綠三天三夜誠意避振 休團最終場全程戶外轉播
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：丁守中翻舊帳酸連勝文 媒體爆連戰不爽大罵
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分