丁守中翻舊帳酸連勝文 媒體爆連戰不爽大罵

2016-12-22 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕前國民黨立委丁守中日前接受媒體訪問，表示有意參選2018年北市長選舉，強調若初選制度不公，不惜脫黨參選，丁稱2014年初選他不是輸給連勝文，而是輸給連戰的政商關係。據傳丁守中的言論讓連戰相當不滿，大罵：「丁守中要再選，也不需要踩著我們屍體往上爬！」

《鏡週刊》報導，在丁守中受訪的相關新聞出來後，連戰還特別找連勝文回家，追問為何丁守中要對連家開砲，連勝文則感到「很嘔」，認為被丁守中罵得莫名其妙。

報導引述親連人士說法，指出連戰認為丁守中為了選舉，把國民黨的政二代都拖下水，連戰辦公室主任丁遠超更感嘆：「虛情假意的政治人物看得夠多了，最不能夠接受的就是丁守中這種忘恩負義的人。」

丁遠超說，丁守中說要尊重初選機制，為何要在初選結束2年後說是輸給「政商關係」，他強調當年連家都沒有用任何政商關係逼迫丁守中退選，連勝文也是照制度走，「大選落敗，連勝文一肩扛下所有罪過，這樣還不夠嗎？」

丁遠超表示，連家人對丁守中選幾次沒有意見，但丁守中的發言，已輸掉再次參選市長的格局。