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國民黨副主席陳鎮湘赴北京 與中交流

2016-12-22  15:36

〔記者姚介修／桃園機場報導〕國民黨副主席陳鎮湘今天率團前往北京，他表示，此行主要是為台商、台生、陸配、觀光旅遊業、農漁業等爭取應該有的權益等民間交流。

陳鎮湘於下午搭乘華航班機前往北京進行國共交流，他在登機前接受訪問時表示，此行主要是國民黨與共產黨的對話交流，延續國民黨黨主席洪秀柱在上個月前往大陸，與共產黨中央委員會總書記習近平會談後，對於兩岸和平發展的作為。

陳鎮湘說，此行交流的三項主題包括兩黨與基層的交流、青年與基層的交流、兩岸民眾的權益與保障，內容都相當重要。

記者及美國總統當選人川普對「一個中國」的立場談話，國民黨此行否傳遞最新兩岸局勢下的訊息？陳鎮湘表示，國民黨並非執政黨，不會傳遞訊息，而此行主要是為台商、台生、陸配、觀光旅遊業、農漁業等爭取應該有的權益，同時在後天與台灣藍營執政八縣市的代表，一起與中方進行交流。

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  • 國民黨副主席陳鎮湘下午搭機前往北京與共產黨進行民間交流。（記者姚介修攝）

    國民黨副主席陳鎮湘下午搭機前往北京與共產黨進行民間交流。（記者姚介修攝）

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