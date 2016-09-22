南市議長補選大地震 驚傳「假傳聖旨」疑雲

南市議長補選暗潮洶湧，議會內部以代理議長、副議長郭信良的名義，20日函文行政院請示議長補選及宣誓應由誰擔任主持，但是郭信良今日表示，該公函他並不知情，竟還以他名義用印，簡直是「假傳聖旨」，陷他於不義。（記者洪瑞琴攝）

2016-09-22 11:40

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市議長補選暗潮洶湧，議會內部以代理議長、副議長郭信良的名義，20日函文行政院請示議長補選及宣誓應由誰擔任主持，但是郭信良今日表示，該公函他並不知情，竟還以他名義用印，簡直是「假傳聖旨」，陷他於不義。

郭信良今日還邀集議會主管嚴正表達立場，一定會徹底查察，若追查出來一定會調職。郭信良表示，他身為代理議長是行政院正式發文賦與職權，若代理議長不能主持議事與補選，全國議會不就全亂了套。

郭信良強調，行政院內認識的人昨晚告知是否有發函，他才知此事，但這件公文與他無關，也讓他發現在議會已有黑手故意行政干預議長補選，這種行為無法原諒。

秘書長陳榮枝表示，由於議事組與法規研究室對於主持人有爭議，因此基於內部法規釋疑，只是單純代為決行，向行政院發文請示，未再向代理議長詢問，可能有所疏失，但完全沒有任何用意，他不會介入議長補選。

議事組人員表示，因內部有疑義，才打電話向內政部請示，但內政部並沒有要求發公文。

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公文發印（記者洪瑞琴翻攝）

議會公文（記者洪瑞琴攝）（記者洪瑞琴攝）