外遇已婚女 陳彥伯曾批波卡 今被寫對聯酸爆
2016-09-21 22:54
〔即時新聞／綜合報導〕已婚的台北市議員陳彥伯被爆與和一名長相清秀的女子密集約會，2人甚至疑似在東北角的富基漁港旁濕吻親熱，有媒體報導更指出，該名女子其實也已婚，且任職於國安局。由於陳早先曾針對波多野結衣的悠遊卡砲轟北市府，許多網友紛紛湧入他的臉書留言砲轟，甚至還寫對聯嘲諷陳彥伯。
結婚十多年的陳彥伯傳出婚外情，被爆與骨感女子密集約會，據《東森新聞》、《ETtoday》報導，該名女子年約30出頭，目前任職於國安局，且也已婚、有小孩，陳彥伯也表示知道對方已婚，並稱感情的事就是很難講，大家看到就是這樣，「我也不是隨便的人。」
針對台北悠遊卡公司去年曾找日本AV女優波多野結衣行銷公益悠遊卡，陳彥伯也曾批評此舉會讓台北市和悠遊卡公司的社會形象崩裂，結果今日在爆出婚外情後，大批網友湧入「陳彥伯加油團」臉書中留言砲轟，甚至有網友還創作對聯，如「只准彥伯偷吃妹，不准百姓看女優」、「只准議員去溼吻，不許百姓買波卡」、「只準議員偷偷摸摸、不準百姓欣賞女優、橫批：陳彥伯起」等。
由於陳彥伯的老婆曾是記者、考試院公務員，為了「行政中立」才請辭，不少網友對陳的老婆都抱以同情，留言說「同甘共苦的原配最可憐」、「老婆為了你的行政中立辭去鐵飯碗，這樣的好女人你卻這樣待她，真是失望」。另有不少網友則留言批評陳彥伯自私，質疑承擔是用嘴巴說就可以承擔嗎？批陳「對外界說與女方無關全部針對你一人，是你先喜歡上對方的屁話叫你老婆情何以堪！這就是她在替你承擔！」
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