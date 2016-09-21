柯P被批 重話回應：趙藤雄沒坐牢是台灣司法的悲哀

2016-09-21 16:35

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今下午赴議會施政報告，台北市議員江志銘、林世宗輪番質詢大巨蛋，要柯文哲承諾七項基準納入遠雄同意書，若不同意，則無法復工，但柯未具體承諾。林世宗還播放過去柯文哲嗆遠雄董事長的新聞畫面，指今天柯P打臉昨天柯P，質疑柯在演戲；柯又說重話回應，「趙藤雄沒有坐牢是台灣司法的悲哀。」

江志銘質疑，柯文哲施政被看破手腳，9月7日遠雄開記者會說會配合市府法規盡快把巨蛋蓋好，北市府8日開記者會說暫緩解約，之後遠雄說七項公安基準沒有法律依據，「你（柯）又被打臉一次！」如今市府一臉無辜手足無措，不知如何處理。「你（柯）說這是郝市府爛攤子，你不是擺爛兩年？」

BOT案有法規照法規，有合約照合約，沒有法規就照合約走，七項公安基準底線嗎？反悔怎麼辦？又找不到人來接。柯文哲直說，「不會」，他堅持是依法行事，按照程序走。江表示，七基準若是嚴格執行的標準，就應該清楚列在合約裡，若沒列合約裡面就解約啊！要柯具體承諾。

但柯文哲說，公安審查還是有客觀標準，營建署台灣建築中心、台北市環評、都市設計審議委員會審，三機構相當獨立，且公開透明，開會也會網路直播，不是市府可操作的；柯並未承諾是否列入合約，面對質疑，頻表示「我們會堅持到底」。

稍後林世宗也質疑，柯文哲昨是今非，今天柯Ｐ打臉昨天柯Ｐ，既然七項公安是「台灣的法」，能否承諾納入同意書，否則不能復工？

柯文哲並未承諾，僅強調遠雄要進來審查。都發局長林洲民則說，台灣的法談的通盤檢討，這是內政部行文給台北，台北市的法在市政會議討論過、都市設計審議的都市防災、30年歷來就是台北市的法。