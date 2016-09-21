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民進黨三十而立 蔡英文：是個值得信賴的政黨

民進黨主席蔡英文21日主持中常會，會前介紹「創黨30、挑戰30」系列活動影像展，並手持看板，為黨慶系列活動造勢。（記者劉信德攝）

2016-09-21  15:15

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今年30歲了，兼任民進黨主席的總統蔡英文說，我們用30年的時間，證明了民進黨是一個可以值得信賴的政黨。現在，30歲的民進黨重返執政，我們更要用穩健的步伐，和台灣人一起，推動國家的發展。蔡英文也邀請民眾一起觀賞民進黨拍攝的5支紀錄片。

蔡英文邀請大家來看民進黨紀錄片

蔡英文指出，30歲的政黨，就像30歲的人，三十而立，應該要成熟穩重，負起責任。用成熟穩重的態度，扛起這個國家的未來。在威權時期，民進黨人在街頭拚搏，衝撞體制，爭取民主。在民主時代，民進黨人參與選舉，推動改革。「我們曾經創造民主的歷史，我們也曾經在民主的選舉中慘敗，然後一步一步，重新再站起來。」

蔡英文也說，經過30年，政治和社會的環境都改變了，民進黨也隨著時代的變化，一直在累積，一直在進步，但是她相信，有一件事情一直沒有改變，一直存在於民進黨人的基因裡面。那就是民進黨人對於「人民」這兩個字，有一種特別的感情。

蔡英文表示，今年的9月26號，民進黨將會在台北中山堂，舉辦「創黨30 挑戰30」的影像紀錄展。同時拍攝了5支「我們的民主時代」紀錄片，記錄我們的支持者和黨工，為台灣民主奮鬥的身影。邀請所有朋友來共襄盛舉。

蔡英文說，舉辦這次活動的主要目的，是承接這一段歷史，團結一致，穩健改革、走向進步。這就是「創黨30 挑戰30」，回顧過去，展望未來，民進黨會跟人民站在一起，克服挑戰。

民進黨發言人黃適卓表示，「創黨30 挑戰30」影像展將在9月26日（一）、9月27日（二）下午兩點到晚上九點，28日（三）上午十點至晚上九點在台北中山堂光復廳展出，相關資訊均公布在活動專屬網頁

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我們的民主時代紀錄片

民進黨主席蔡英文（右三）21日主持中常會，會前介紹「創黨30、挑戰30」系列活動影像展，為黨慶系列活動造勢。（記者劉信德攝）

民進黨主席蔡英文（中）21日主持中常會，會前介紹「創黨30、挑戰30」系列活動影像展，並與中常委一同高呼口號，為黨慶系列活動造勢。（記者劉信德攝）

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