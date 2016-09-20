海巡署雙艦明高雄成軍 蔡英文將親臨主持
2016-09-20 19:39
海巡署雙艦明天成軍，總統蔡英文將親臨主持。（記者張忠義攝）
〔記者張忠義／高雄報導〕海巡署新造1000噸級「屏東艦」（CG-135）及「台東艦」（CG-133），明天上午在高雄港海軍新濱碼頭舉行成軍典禮，蔡英文總統將親臨主持，中午12時開放民眾登艦參觀，目前兩艘新船都已經停泊在新濱碼頭。
成軍典禮因莫蘭蒂颱風來襲順延至21日舉行，海巡署表示，本次成軍典禮，除了邀請總統校閱海巡署陸上部隊、宣達成軍令及親授雙艦艦旗，並請總統登臨屏東艦視察航儀、最大射程120公尺的高壓水砲及40快砲等裝備，驗收海巡署強化海巡編裝成果外，彰顯政府捍衛主權及維護漁權決心。
海巡署表示，台東艦及屏東艦全由國人自行設計、建造，貫徹「國艦國造」政策，雙艦艦身為鋼材及鋁合金材質，全長87.6公尺、船寬12.8公尺，配攜2部主機，具雙可變螺距螺槳、艏側推進器、穩定翼等，可讓航行敏捷與穩定，航速最高可達24節，續航力6000浬，將分別配賦東部、南部地區機動海巡隊，應付各項海域突發事件。
為使國人更瞭解海巡，明天中午起將在碼頭設置「海巡艦艇介紹」、「海洋污染防治」、「應勤救難裝備」、「海洋生態保育」等4大展區，並安排專人負責引導及解說，歡迎民眾攜帶身分證件到場參觀。
海巡署明天將舉行雙艦成軍典禮，圖為台東艦。（記者張忠義攝）
海巡署明天將舉行雙艦成軍典禮，圖為屏東艦。（記者張忠義攝）
海巡署新造1000噸級「台東艦」（CG-133）及「屏東艦」（CG-135），將在明天上午高雄港海軍新濱碼頭舉行成軍典禮，蔡英文總統將親臨主持。（記者張忠義攝）
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