談藍首長赴中 張小月：應支持蔡總統兩岸政策

2016-09-20 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨8位縣市首長日前至中國招攬觀光，並希望與對岸持續交流，獲中國國台辦主任張志軍、中國全國政協主席俞正聲款待，再度引起國內對兩岸問題的激烈爭辯。陸委會主委張小月今日強調，大家應同舟共濟，支持總統蔡英文的兩岸政策。

綜合媒體報導，張小月今日受訪時，對藍營首長赴中一事提出看法。她認為，兩岸交流不應附加任何政治條件；針對九二共識，我方的主張是尊重九二會談史實，兩岸關係是建立在九二會談之上，希望能儘早恢復對話協商。

張小月指出，8位首長的舉動對兩岸關係沒有正面幫助；1月16日的總統大選結果顯示，蔡英文的兩岸政策獲得多數民眾支持，呼籲全國上下應該同舟共濟，一同支持政府的兩岸政策，讓雙方能夠和平穩定發展。