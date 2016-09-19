po流浪狗群聚公園短片引筆戰 水牛伯這樣說…

游錫堃貼出流浪狗聚集公園的影片，問「有人敢去嗎？」惹火網友。（圖擷自游錫堃臉書）

2016-09-19 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長「水牛伯」游錫堃昨晚（18日）在臉書貼出一短片發文，質疑公園裡晚間有一群流浪狗聚集，還有人敢去嗎，不料引發不少網友筆戰。

游錫堃在臉書貼出短短13秒的影片，地點在新北市土城線形公園，晚間有一群流浪狗聚集在路燈附近，四下沒看到有任何人。游錫堃問道：「這個公園，晚上有人敢去嗎？」

網友認為此篇文對流浪動物極度不友善，留言砲轟：「流浪不是牠們願意的！誰不想有家？」、「現在po這影片又po地點是要牠們去安樂死嗎？」還有自稱附近住戶的網友表示，「那邊本來就沒有很多人居住在那。今天那個公園不是因為狗多沒人去，而是公園不方便去的人不多，狗覺得沒人打擾才去」指這篇文除了製造恐慌恐懼外，沒有什麼幫助。

但也有附近住了10幾年的住戶留言表示，這個小公園每天晚上至少30隻以上的狗，從來不敢在晚上踏進去半步。「我有次在白天時進去過（白天狗比較少），一靠近，就集體跑走，感覺這一群集體的流浪狗感覺其實滿膽小的，但是還是不敢在晚上時靠近。

游錫堃稍後留言解釋，「我貼文的目的是希望：『市政府應該讓人與動物各安其所』，該地是公園就應該讓市民能夠隨時無憂無慮地去休閒、散步、運動、聊天；如果該地是要安置動物，我也不會反對，但必須明白告知市民是動物安置所。而不是名為公園，實際上是給動物休息。」不過網友並不買單，紛紛在水牛伯的臉書留言洗板、筆戰。

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