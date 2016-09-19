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泛藍8縣市首長赴中談92共識 管仁健：藍8先紅了

泛藍8縣市首長赴中國，引發各界討論，國民黨開記者會挺赴中國的8縣市首長，批蔡政府不要眼紅。（記者林良昇攝）

2016-09-19  14:16

〔即時新聞／綜合報導〕泛藍8縣市首長赴中國，見全國政協主席俞正聲、國台辦主任張志軍等人，引發各界討論，對此知名作家管仁健今（19）日表示，蔡正元與陳菊的口水戰打的正夯，但是泛藍8縣市首長赴中搶了鋒頭，「止兀打花媽，藍8先紅了」。

管仁健在自己的臉書上表示，4天的中秋假期，即使有兩個颱風攪局，仍擋不住政客興風作浪的口水，國民黨政策會執行長蔡正元槓上高雄市長陳菊，批評陳菊在颱風期間「祝壽飯照吃，祝壽歌照唱」，遭高雄市政府揚言提告，藍營政客也紛紛批評綠營縣市長的颱風假決策，包含台南市長賴清德下令颱風假只「放半天」擾民、在彰化縣長魏明谷臉書詢問是否放颱風假，回覆竟稱「放個毛」、嘉義市長涂醒哲大半夜才宣布正常上班上課。

不過管仁健批國民黨雙重標準：「從蔡正元到國民黨政策會，颱風時明足以察綠營首長秋毫，而不見藍營首長輿薪」，「颱風夜裡柯P在家吃飯、花媽在家睡覺，都曾被藍營政客罵到臭頭」，但同樣是颱風天，泛藍8縣市首長卻赴中國，在對岸搞起「92共識之旅」。

管仁健說，這個「92共識」，只能談「一個中國」，卻不能提藍營自欺欺人的「各自表述」，那就像是「下面沒有了」的太監，他譏這個「下面沒有了」的92共識，只會讓國民黨淪為新黨，甚至變成愛國同心會。2年後俞政聲也許就要接見藍營8鄉鎮長，4年就是藍營8村里長了。

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相關關鍵字： 92共識 中國 九二共識 國民黨 管仁健
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