泛藍8首長赴中 綠委：昔有吳三桂、今有藍八奴

2016-09-18 17:27

〔記者王俊忠／台南報導〕對於泛藍陣營8位縣市首長赴中國招攬觀光，今獲中國國台辦主任張志軍嘉許8位縣市首長對九二共識的認同。民進黨立委林俊憲在臉書回應批判：「昔有吳三桂，今有藍八奴！每個時代都不缺這樣的人。」

張志軍表示，這6位國民黨及2位無黨籍縣市首長有一個共同點，就是「對九二共識的認同，對和平發展道路的支持」。

有網友在林俊憲臉書留言說，這是K黨在台最後的氧氣罩！就讓2年後的縣市首長選舉，全部清空吧！無視中共對台統戰併吞的種種文攻武嚇，甘為中國奴，不當台灣魂！真的有這種舔共的台奸，又何需敵人呢？也有網友說，不要回來了！

此次赴中的包括新竹縣長邱鏡淳、苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱、花蓮縣長傅崐萁、連江縣長劉增應、新北市副市長葉惠青、台東縣副縣長陳金虎、金門縣副縣長吳成典等人，他們向中方提出3點訴求，分別是希望中國持續採購台灣農特產品；擴大兩岸觀光及文化交流；兩岸建立窗口，保障觀光客安全並提升旅遊品質。