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2018柯文哲又有新敵人！這位台大教授表態參選

之前有消息傳出柯文哲認為自己的民調只要不低於30％，就還有實力可以繼續爭取連任。（資料照，記者張嘉明攝）

2016-09-18  09:00

〔即時新聞／綜合報導〕2018縣市長選舉已經開始嗅出戰火，繼日前台北市議員鍾小平表示將棄選市議員，爭取國民黨台北市長提名，又有人表態加入戰局，現在洛杉磯的台大政治系暨國家發展研究所教授葛永光，昨宣布考慮準備參選台北市長。

綜合媒體報導，目前藍營不只鍾小平，國民黨有意願或被點名可能參選北市長的人選，還包括國民黨政策會執行長蔡正元、勞動部長前部長陳雄文、不分區立委曾銘宗、前行政院張善政等，其中張善政已多次公開表示沒有意願。

綠營方面，目前有意參選的人士包括立委姚文智、市議員阮昭雄、前台南市長蘇煥智等。

柯文哲方面日前曾傳出他將不懼一戰。

《世界日報》報導，葛永光昨在洛杉磯「三民主義統一中國大同盟成立35週年暨國父孫中山先生誕辰150周年大會」時宣布準備參選台北市長，他稱有很多人鼓勵，預計在年底參加黨內登記。

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  • 台大政治系暨國家發展研究所教授葛永光，昨宣布考慮準備參選台北市長。（資料照）

    台大政治系暨國家發展研究所教授葛永光，昨宣布考慮準備參選台北市長。（資料照）

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