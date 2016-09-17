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網友栽贓高市府拿屏東照 陳其邁怒批：腳尾飯翻版

2016-09-17  19:33

〔即時新聞／綜合報導〕強颱莫蘭蒂重創南台灣，各地善後工作早已陸續展開，不過網友透過臉書指出，高雄市長陳菊宣布撤除防災中心，只留下國軍善後救災，並分享一張國軍收垃圾照。民進黨立委陳其邁指出，照片地點位於屏東，怒批這是腳尾飯翻版。

臉書網友「龍哲屏」日前透過臉書指控，陳菊在宣布撤除防災中心後，公務人員便紛紛離開放假，各級應變中心僅剩國軍單位，讓國軍就像是孤兒一樣無所適從，隨後不少藍營人士紛紛轉貼，不過陳其邁透過臉書表示，利用Google比對後，發現網友分享的國軍收垃圾照地點為屏東縣東港鎮船頭路附近，痛批這是「腳尾飯翻版」。

陳其邁表示，該名網友編造故事挑撥國軍和高雄市民之間的情感，甚至利用假照片抹黑陳菊。

相關連結請見：

陳其邁臉書

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  • 網友在臉書指出，陳菊宣布撤除防災中心，只留下國軍善後救災，並分享一張國軍收垃圾照。不過陳其邁指出，照片地點位於屏東，怒批這是腳尾飯翻版。（圖擷取自陳其邁臉書）

    網友在臉書指出，陳菊宣布撤除防災中心，只留下國軍善後救災，並分享一張國軍收垃圾照。不過陳其邁指出，照片地點位於屏東，怒批這是腳尾飯翻版。（圖擷取自陳其邁臉書）

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