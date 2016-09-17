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NCC不審中嘉案 黃國昌批：林全向徐旭東低頭

2016-09-17  14:08

〔即時新聞／綜合報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）日前發出公文，表明不會重審中嘉案、交由經濟部投審會處理；這讓立委黃國昌相當不滿，質疑這樣的行為形同實質放水，「無視立法院決議、林全內閣縱容徐旭東入主中嘉？」

黃國昌在臉書上表示，新國會就任後，立法院砲聲隆隆，指責NCC放水；經濟委員會與交通委員會更作成決議，要求NCC重審、要求經濟部投審會不得在新政府交接前，放行這個媒體併購案。

黃國昌透露，日前NCC一紙公文，表明不會重審中嘉案，交由經濟部投審會處理，而這決定也讓黃批評失望透頂，怒批「這到底與舊的NCC，有何不同？連立法院的決議都可以視若無物」，他也呼籲NCC出面說明，「何時召開委員會作成這個決定？也請全體的NCC委員表態，你們是否都贊成這個決定？」

黃國昌向行政院長林全喊話，貿然放行此併購案，將會引發嚴重的後果，「對照520前民進黨對此案的態度，新內閣的決定，已經不僅僅是堅持原則的問題，更是基本價值與政治誠信的問題」；黃也質疑「林全是否向徐旭東這個紅頂商人低頭？」並盼新內閣，不要再讓大家失望。

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  • 黃國昌向行政院長林全喊話，貿然放行此併購案，將會引發嚴重的後果。（資料照，記者黃耀徵攝）

    黃國昌向行政院長林全喊話，貿然放行此併購案，將會引發嚴重的後果。（資料照，記者黃耀徵攝）

  • 黃國昌批評「無視立法院決議、林全內閣縱容徐旭東入主中嘉？」（圖擷取自黃國昌臉書）

    黃國昌批評「無視立法院決議、林全內閣縱容徐旭東入主中嘉？」（圖擷取自黃國昌臉書）

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