立委指中央社無償使用國產 卻當包租公年賺949萬租金
2016-09-16 19:08
〔記者鄭鴻達／台北報導〕怎麼這麼好康？中央社無償借用3800餘坪國有不動產作為辦公處所及宿舍，卻拿自有的不動產出租，年賺900萬元租金。民進黨立委抨擊，這真是佔盡國家便宜、大慷國產之慨。
立法院預算中心報告指出，中央社無償借用位於台北市、共3802.5坪的國有不動產；其中的2506.4坪，自1982年起被作為辦公處所；另有82.23坪、1213.81坪，則分別在1964年、1973年起，被作為現職員工、退休職員宿舍。
然而，中央社卻將位於台北市、新北市、基隆市、桃園市、台中市、高雄市及香港等地的自有不動產對外出租，分別在前年與去年賺取785萬5千元、949萬6千元。預算中心報告直指，中央社無償使用國有不動產，卻出租自有不動產賺取租金，顯「未盡合理」。
民進黨立委何欣純指出，一般人租借國有不動產，都必須依規定繳租金，為什麼中央社都能拿自有財產來出租賺外快，卻還要無償借用國有不動產？國有財產署應檢討是否有疏失及行政怠惰，若有違反規定，就應盡速補正及改善。
民進黨立委趙天麟指出，中央社是國家通訊社，縱使是廣義的公家資源，預算機制也不該如此不嚴謹。這是涉及預算科目的問題，該社很清楚列出租賃收入，卻沒編列租用國有不動產的預算，有慷國庫之慨之嫌。難怪會被質疑另設佣金小金庫，這應即改正。
時代力量立委徐永明則表示，中央社的狀況是普遍現象，許多財團法人都是政府出資、使用國有地，卻不受國家控制，應釐清財團法人與國會、行政部門間的權利義務關係。像中央社己有資產，就沒必要繼續無償借用國產。他們本會期會要求國產署出面釐清。
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