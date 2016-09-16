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馬勒卡風狂 東部達停班課標準 北北基快達標
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放半天颱風假 賴清德透露決策想法

2016-09-16  15:52

〔即時新聞／綜合報導〕莫蘭蒂颱風在14日時影響台灣東部、南部甚劇，台南市長賴清德當時決定上午照常上班上課，下午則是停班停課，事後被許多網友罵翻。對此賴清德今日再次強調，自己是照著「該放就放，該上就上」的想法做出決策。

據《中央社》報導，賴清德今日出席台南市立醫院院長交接典禮，擔任見證的監交人。談到颱風假爭議時，賴清德表示颱風來臨時，依照風雨標準該放假就放假，要上班上課就得上班上課，如果一味地讓民眾過颱風假，那並不是正確的處理方式。

賴清德透露，他之所以會分享自己決策的想法，不是要和反對者槓上，而是希望不滿的民眾能夠消一消怒氣，讓這件事到此為止就好。

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  • 台南市長賴清德今日透露放半天颱風假的想法。（資料照，記者羅沛德攝）

    台南市長賴清德今日透露放半天颱風假的想法。（資料照，記者羅沛德攝）

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