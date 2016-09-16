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國軍動員上千兵力恢復高雄市容 花媽：深深感激

2016-09-16  13:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕強颱蹂躪高雄，市區滿目瘡痍，國軍連續兩天動員上千兵力投入高雄災後復原，高雄市長陳菊除數度在災防會議中公開致謝，下午再透過臉書表示深深感激。

花媽表示，今天早上與副市長史哲，一同到中央公園慰問及感謝清潔隊員及協助的國軍，而國防部長馮世寬今日也南下高雄勘災與協調增援國軍人力。

她要特別感謝國軍第八軍團、高雄後備指揮部全力投入，協助高雄進行災後復原，使市容景觀得以最快速度回復。

高雄市府統計，路樹傾倒超過一萬兩千棵，另有百餘件招牌毀損，昨天、今天各動員超過五千人力全力清運，昨晚即清理超過四千公噸垃圾，其中大半為樹木。

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  • 高雄市長陳菊除數度在災防會議中公開致謝，下午再透過臉書表示深深感激。（資料照，記者王榮祥攝）

    高雄市長陳菊除數度在災防會議中公開致謝，下午再透過臉書表示深深感激。（資料照，記者王榮祥攝）

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