81歲老兵上央視 嘆孫輩都是「小台獨」

老兵高秉涵接受中國官媒《央視》記者訪問，感嘆孫子女現在都是「小台獨」。（圖擷自YouTube）

2016-09-16 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕在台灣，「省籍」和「國家認同」長期被視為相當敏感的議題，但隨著世代更迭，台灣年輕世代「天然獨」的立場似乎漸成趨勢。住在台灣的81歲老兵高秉涵，日前接受中國官媒《央視》專訪時，感嘆孫輩都是「小台獨」，讓他心裡很「苦」，引發兩岸網友熱議。

據《央視》報導，受訪的老兵高秉涵1935年出生於中國山東菏澤，13歲時隨著老鄉來到台灣，56歲開始，接受一些老鄉的臨終囑託，將他們的骨灰帶回家鄉安葬，20多年來陸續將上百位老兵的骨灰帶回家鄉，因而當選2012年《央視》「感動中國」的獎項。

高秉涵在接受《央視》記者專訪時表示，近年來「文化台獨」太厲害了，前總統李登輝、陳水扁執政時期的「去中國化」很明顯，當他詢問孫女「我們國家最長一條河是什麼河？」她回答的是「淡水河」，追問她長江、黃河呢？她則回答「那又不是我們台灣的」，高秉涵感嘆他的孫子女都成了「小台獨」。

高秉涵之後利用暑假期間，帶孫子女們回中國，想讓他們認識認識中國文化，但有次濟南電視台記者詢問他10歲孫女，「妳是中國人嗎？」她卻說，「我不是，我爺爺是中國人，我是台灣人」，讓他心裡感覺「很苦」。

《央視》記者追問高秉涵，是否曾告訴孩子「台灣是整個祖國的一部分？」他則回答表示，「爭不過、沒辦法」，他已經無法改變現狀，且投票給蔡英文的，就是那些20歲的「小台獨」。

這則專訪引發兩岸網友熱議，中國網友留言稱，「武力統一，刻不容緩」、「台灣的事情不好搞，只能武統」、「老人還是不錯的，孩子們被教成了人渣」等，台灣網友則表示，「台灣最長的河流是濁水溪 不是淡水河」、「回答淡水河是住在天龍國吧」、「沒有誰對誰錯，就是價值觀不一樣，老兵認同中國不代表認同中共」、「這種人只會越來越少，逐漸凋零」、「淡水河是指天龍國吧，這不是台獨，是天龍獨XDD」、「台獨認同最高峰時期在馬英九，他應該被追奉為教父」、「台獨人數會增加這麼多，共產黨要負全責」等。

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