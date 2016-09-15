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蔡正元狂打颱風口水戰 花媽決定提告誹謗

2016-09-15  21:05

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨政策會執行長蔡正元指稱高雄市長陳菊「颱風中上台北開中常會」，高雄市政府今（15日）發表聲明，將對蔡正元提告。

蔡正元今天在臉書上貼文表示「陳菊颱風前夕祝壽唱歌，颱風中上台北開中常會，卻在管花蓮的政治問題，對颱風沒要沒緊」對此，高雄市政府嚴正駁斥，市府發言人丁允恭說，市長陳菊昨（14）日全天都在高雄進行防災指揮，蔡正元公然說謊，陳菊決定向蔡正元提誹謗訴訟。

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  • 高雄市長陳菊14日上午主持災防中心會報。（記者王榮祥攝）

    高雄市長陳菊14日上午主持災防中心會報。（記者王榮祥攝）

  • 蔡正元在臉書回應陳其邁的貼文中，指稱高雄市長陳菊「颱風中上台北開中常會」（圖擷取自臉書）

    蔡正元在臉書回應陳其邁的貼文中，指稱高雄市長陳菊「颱風中上台北開中常會」（圖擷取自臉書）

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