蔡正元狂打颱風口水戰 花媽決定提告誹謗

2016-09-15 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨政策會執行長蔡正元指稱高雄市長陳菊「颱風中上台北開中常會」，高雄市政府今（15日）發表聲明，將對蔡正元提告。

蔡正元今天在臉書上貼文表示「陳菊颱風前夕祝壽唱歌，颱風中上台北開中常會，卻在管花蓮的政治問題，對颱風沒要沒緊」對此，高雄市政府嚴正駁斥，市府發言人丁允恭說，市長陳菊昨（14）日全天都在高雄進行防災指揮，蔡正元公然說謊，陳菊決定向蔡正元提誹謗訴訟。