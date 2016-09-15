洪卓戀修成正果？ 林佳龍三箴其口…

2016-09-15 18:49

〔記者蔡淑媛／台中報導〕西區梅川畔的茄苳王公廟祀奉1025年茄苳老樹，中秋節聖誕，市長林佳龍以契子身份今天前往祝壽，被問及新聞局長卓冠廷與立委洪慈庸定親一事，三箴其口直呼不清楚「感情的事當事人比較了解。」對於親近幕僚感情事不願多說。

林佳龍對於媒體報導「卓冠廷提親，兩人將於年底前完婚」林佳龍強調，自己不清楚「感情的事當事人比較了解，感情的進展要直接問當事人」再被問及夫人廖婉如是否陪同提親嗎，林佳龍也說「真得不清楚，由當事人回答」，只表示感情的事是祝福再祝福。

林佳龍今到茄苳王公廟上香祝賀，他說前年因建商計畫在茄苳樹前蓋豪宅，地方擔心老樹受影響，最終以易地換容積率方式妥協，未來也將遷移一旁的活動中心，讓老樹棲地擴大，成為教育觀光景點。