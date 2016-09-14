施政滿意度排19名 朱立倫：還是要不斷檢討
2016-09-14 15:44
〔記者葉冠妤／新北報導〕天下雜誌日前公布2016年「縣市長施政滿意度排行」，其中新北市長朱立倫較去年進步一個名次，從20名爬上19名，逐漸遠離吊車尾行列，排名甚至更勝於台北市長柯文哲的第21名，朱立倫今受訪時表示，還有非常多需要檢討的地方，會更努力把市政工作做好。
今年的縣市長施政滿意度出現「明星下滑、新銳崛起」現象，幾位備受矚目的市長名次變動，而去年滿意度倒數第3新北市長朱立倫，今年表現進步，爬升一個名次，排名第19。
朱立倫表示，還是要不斷的檢討，「其實我們還有非常多需要檢討的地方、努力的地方」，他強調對市府團體而言，唯一的工作，就是把市政工作做好，那只要市民能夠獲得更好的服務跟滿意，就是市府最重要的責任。
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