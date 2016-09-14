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江丙坤爆：2008馬政府上台寫給對岸的第一封信…

國民黨13日舉辦台商秋節回家送暖活動，前海基會董事長江丙坤（左）也出席活動，黨主席洪秀柱（右）上前握手致意。（資料照，記者劉信德攝）

2016-09-14  07:28

〔即時新聞／綜合報導〕兩岸關係現階段卡在「九二共識」，不止中國步步進逼蔡政府，藍營也不斷附和，前海基會董事長江丙坤更爆料，2008年馬政府上台寫給對岸的第一封信，就是「告訴對岸，願在九二共識基礎上，回復兩岸兩會協商」，3天後獲得海協會陳雲林回函，同意恢復兩會協商。

新任海基會董事長田弘茂在上任後，去函中國海協會，通知人事變化，但文中並沒有提及「九二共識」，《聯合報》報導，江丙坤是在國民黨與台商餐會的場合中，提及2008年的情況，還特別把「九二共識」比喻成兩岸溝通的「鐵橋」，指兩岸沒了「九二共識」，就會斷聯繫。

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