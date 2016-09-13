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新南向政策與過去有何不同？ 林全：第二代扮演重要角色

立法院今日開議，進行行政院長林全施政報告，隨即進行施政總質詢。（記者方賓照攝）

2016-09-13  16:59

〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會今（13）日進行總質詢，對於親民黨黨團總召李鴻鈞提到，新南向政策與過去的不同點為何？行政院長林全回應表示，不認為過去跟東南亞經貿往來不成功，台灣有非常多外籍配偶，她們的第二代未來可以跟東南亞國家的經貿往來扮演重要角色。

綜合媒體報導，李鴻鈞表示，他贊成新南向政策，但新政府所提的新南向政策絕對不是首次被提出，過去李登輝與陳水扁時期都曾有提出過，但前兩次配合政策的官員都是鎩羽而歸，他詢問林全，在政府第三度南進之前，是否有針對過去的失敗經驗做過相關檢討？

林全對此回應，並不是所有南進的廠商都以失敗收場，也有台商在當地落腳生根，只是希望雙邊關係能再強化，讓台灣經濟多元化，在新政府檢討過去做法後，明確把「新南向政策」的重點放在人員交流，台灣有非常多外籍配偶，她們的第二代未來可以跟東南亞國家的經貿往來扮演重要角色，而雙邊經貿也能以合作代替投資。

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相關關鍵字： 林全 台商 外籍配偶 新南向政策 李登輝 李鴻鈞 東南亞經貿 親民黨 陳水扁
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