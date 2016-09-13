桃機淹水不發「祭品」雞排？鄭運鵬稱因這原因「不算數」
2016-09-13 15:07
〔即時新聞／綜合報導〕立委鄭運鵬曾在臉書發出祭品文，指出桃園機場若淹水將提供百塊雞排「祭品」，今天桃機上午傳出淹水災情，但鄭運鵬稍早在臉書上表示，這次的淹水是因水管爆裂，因此「沒有雞排」。
桃機在6月曾因豪雨，造成嚴重淹水，7月尼伯特颱風來襲前，鄭運鵬為挺交通部長賀陳旦，在臉書發出祭品文，若桃機淹水就請吃雞排，結果桃機順利挺過，鄭也決定再加碼，民進黨執政任期4年內，祭品文都持續有效。
鄭運鵬今天在臉書分享桃機淹水的消息，表示今天因隔間牆內的水管接頭脫落，造成的滲水，目前已經處理完畢，並特別標註「沒有雞排」，因為發送雞排的條件是「因雨淹水」，所以水管爆裂不算。
鄭運鵬認為，老舊水管破裂難以預測，但以多次爆管經驗來看，管線品質不佳，壓力也有問題，他會要求說明，不過，「改善工程已逐步進行中，絕對會比國民黨時代管理得更好」。
有網友詢問，颱風將來襲，這次是否也對桃機有信心？鄭回應說，「我一次承諾四年，當然有信心。」
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