《天下》公布首長滿意度 第1名是他
〔即時新聞／綜合報導〕2014年縣市長選舉至今快2年，首長任期將近一半時間。《天下雜誌》今天公布2016年縣市施政滿意度排行，各縣市首長滿意度排名與去年相比都出現變動，今年排名冠軍的是連江縣長劉增應，從去年的第2名攀升至第1。
《天下雜誌》今年進行的22縣市首長滿意度調查，電訪者近1萬5千人，結合4大團體專家評分，加權比例為民眾80％、專家20％。其中，民意調查分總體施政滿意度（30％）與五力施政面向滿意度（50％，每一面向各佔10％）；專家評比分總體施政滿意度（10％）與分項施政滿意度（10％）。
各縣市首長滿意度排名前11名分別為連江縣長劉增應（80.11）、金門縣長陳福海（71.06）、高雄市長陳菊（69.66）、台南市長賴清德（69.48）、花蓮縣長傅崐萁（66.96）、宜蘭縣長林聰賢（65.66）、屏東縣長潘孟安（64.70）、台東縣長黃健庭（64.41）、澎湖縣長陳光復（63.08）、新竹市長林智堅（61.73）、嘉義縣長張花冠（61.58）。
後半11名分別為基隆市長林右昌12名（61.37）、桃園市長鄭文燦（61.10）、雲林縣長李進勇（58.86）、南投縣長林明湊（58.22）、新竹縣長邱鏡淳（56.63）、彰化縣長魏明谷（55.04）、台中市長林佳龍（55.01）、新北市長朱立倫（51.49）、苗栗縣長徐耀昌（50.59）、台北市長柯文哲（49.36）、嘉義市長涂醒哲（43.60）。
本項調查於2016年7月13日至8月19日進行，調查對象為居住在台閩地區年滿20歲以上之居民。總成功樣本數為14869位。調查方法是以台閩地區為調查母體進行分層隨機抽樣電話調查，為符合縣市代表性，各縣市需完訪樣本數依縣市人口數，從550至1010個。所有資料依性別、年齡及教育程度進行統計代表性檢定與加權處理。
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