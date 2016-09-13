中央社「小金庫」 王定宇爆：掌握人頭帳戶

民進黨立委王定宇13日再爆，他掌握中央社小金庫人頭帳戶。（記者劉信德攝）

2016-09-13 11:30

〔記者曾韋禎／台北報導〕中央社疑似私設佣金「小金庫」帳戶。民進黨立委王定宇呼籲無辜的帳戶擁有者「草字頭」女士，趕快出來與他聯繫。

王定宇今在記者會指出，廉政署已分案調查佣金「小金庫」帳戶。他驚爆，今日已掌握這個人頭帳戶的擁有者，是某位姓氏為「草字頭」女士，這是中央社內部的行政人員。

他呼籲，大家都知道她是無辜的，也不知名下帳戶該怎辦？他希望她能主動向他聯繫，他會要求廉政署與北檢保護此人安全。