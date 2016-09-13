| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
不當黨產處理委員會大樓被砸 警方展開調查 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
 首頁 > 政治

中央社「小金庫」 王定宇爆：掌握人頭帳戶

民進黨立委王定宇13日再爆，他掌握中央社小金庫人頭帳戶。（記者劉信德攝）

2016-09-13  11:30

〔記者曾韋禎／台北報導〕中央社疑似私設佣金「小金庫」帳戶。民進黨立委王定宇呼籲無辜的帳戶擁有者「草字頭」女士，趕快出來與他聯繫。

王定宇今在記者會指出，廉政署已分案調查佣金「小金庫」帳戶。他驚爆，今日已掌握這個人頭帳戶的擁有者，是某位姓氏為「草字頭」女士，這是中央社內部的行政人員。

他呼籲，大家都知道她是無辜的，也不知名下帳戶該怎辦？他希望她能主動向他聯繫，他會要求廉政署與北檢保護此人安全。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中央社 小金庫 王定宇 陳國祥
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧泰式打拋豬
香芹濃湯
烤肉備料這樣做
鋁箔紙大哉問
轉寄

標題：中央社「小金庫」 王定宇爆：掌握人頭帳戶


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.