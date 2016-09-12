國軍週末戰士計畫 每月2天、薪資比退伍時好

軍方推動類似美國「週末戰士」制度的「後備軍人志願短期入營服役」計畫，國防部已規劃在明年開始試辦。（資料照，記者吳正庭攝）

2016-09-12 18:54

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方推動類似美國「週末戰士」制度的「後備軍人志願短期入營服役」計畫，國防部已規劃在明年開始試辦，參加這項新制度的退伍官兵，必須在通過甄試後，每個月入營服役2天；而為增加退伍官兵回營服役的誘因，軍方官員今晚說，「雖然每月只有2天，但薪資會以退伍當時官階為基準，再加成敘薪」。

至於可能人數及入營天數、短期入營的工作內容等，軍方官員說，因為是試辦性質，很多事項也有可能變動，也都還有待進一步討論。

國防部在已送交立法院的明年度預算書及5年兵力計畫說明中，已表明將研議實施「後備軍人志願短期入營服役」計畫，國防部並已在9月10日公告，預定在明年起，在北中南3地各選定單位來試辦。

國防部說，參考美、英、德、法、日等國後備軍人利用假日返營訓練，維持戰鬥技能，動員後其戰力與現役軍人相當之作法，國防部正規劃後備軍人志願短期入營服役制度，並於今年5月下旬至7月上旬間實施教召後備軍人問卷調查及訪談，以制定符合我國國情之後備動員制度，達成「改良式募兵制」轉型目標。

國防部指出，目前相關入營訓練作法正規劃中，對此制度有興趣的後備軍人，可以將意見回饋給國防部，後續並可報名參加甄選，以利國防部在106年選定部分單位辦理試行，驗證後備軍人戰力維持成效，再依評估結果，推動配套措施及擴大辦理範圍。