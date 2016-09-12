曾駐越南 AIT主席薄瑞光讚新南向政策

即將卸任的美國在台協會（AIT）理事主席薄瑞光（左二）12日至立院拜會院長蘇嘉全（左三），並與秘書長林志嘉（左四）、民進黨立委羅致政（左五）等合影留念。（記者黃耀徵攝）

2016-09-12 12:32

〔記者邱燕玲／台北報導〕即將卸任的美國在台協會（ＡＩＴ）理事主席薄瑞光上午到立法院拜會院長蘇嘉全，雙方閉門會談近一小時，會後與會的民進黨立委羅致政受訪表示，薄以他曾任美國駐越南大使的經驗，認為蔡政府推新南向政策是很不錯的時間點。薄也將與蔡英文總統餐敘。

包括民進黨立委羅致政、蕭美琴、國民黨立委許毓仁、親民黨立委陳怡潔、時代力量立委林昶佐、立法院秘書長林志嘉等上午陪同蘇嘉全與薄瑞光會面。

會後薄瑞光受訪表示，這次來台灣的行程只在台北，但未來他還會常來台灣；媒體問及繼任人選，薄說，下一任主席是很好的人、是「perfet choice」。

羅致政會後受訪表示，會中沒有談到兩岸關係、九二共識議題。蘇嘉全院長向薄說明立法院的改革，包括行政改革與議事改革，薄則詢問各政黨新會期的優先法案。

羅致政說，薄也提到，他自己曾在越南當過大使，認為此時推新南向政策是不錯的時間點，且從任何國家分散經貿伙伴與市場來看是正常的，美國也一樣。