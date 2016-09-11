又一自改規定 前調查局副局長退休34天解除赴中管制

民進黨立委段宜康今（11日）傍晚在臉書上指出，馬英九政府時的調查局副局長吳莉貞也在卸任前自改規定，迴避「辦理國家機密事項業務管制人員提列標準」。（圖擷取自段宜康臉書）

2016-09-11 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委段宜康今（11日）傍晚在臉書上指出，馬英九政府時的調查局副局長吳莉貞也在卸任前自改規定，迴避「辦理國家機密事項業務管制人員提列標準」，並在退休後34天解除管制，「然後，她就去了中國」。

段宜康臉書爆料

繼國立故宮博物院前院長馮明珠修改卸任赴中管制，被陸委會認定違規後，段宜康在臉書上進一步爆料，2012年8月20日升任調查局副局長的吳莉貞，也在2015年卸任前要求秘書室更正管制人員名冊，稱吳莉貞升任副局長後掌管的業務不涉及國家機密，在2015年7月16日退休後，只需管制到同年8月19日，段宜康文中指出：「她（吳莉貞）退休後34天就解除管制，然後就去了中國。」

原本依調查局「辦理國家機密事項業務管制人員提列標準」，局長、兩位副局長、主任秘書都是被管制對象，離開職務或退休之後，3年內不得前往中國地區。

林玲蘭︰舊規定較嚴苛才放寬相關限制

據了解，這份新的國家機密事項業務管制出境人員標準是在2015年5月19日由調查局祕書室發文給人事室，要求更正管制人員名冊。

針對段宜康的爆料內容，調查局副局長林玲蘭表示，舊規定比較嚴苛，以往兩名副局長與主任秘書都須受到管制，因有不少同仁反映規定太嚴，調查局參考警政署、國安局等單位的規定後，才開會放寬相關限制，非專為吳莉貞或特定同事修改規定。

吳莉貞︰2名副局長只有1人受到管制

吳莉貞則在受訪時指出，自己已經卸任，不便發表太多意見，但調查局兩名副局長中，只有一名受到管制，她從頭到尾不在管制名單內，不需要修改名單。

現任調查局副局長林玲蘭也說，兩位副局長掌管的業務不同，一位會接觸到機密資料須受管制，吳莉貞是負責犯罪調查的另一名副局長，業務上不會接觸機密，所以不在管制名單中。