領高薪大地主？棄18％退休師澄清網路謠言
2016-09-11 12:02
退休教師劉明新註銷台灣銀行18%的優惠存款，引發討論，風波持續延燒。（取自劉明新臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕日前人民作主教育基金會執行長、國中退休教師劉明新放棄18%引發討論，不過被爆料是「大地主」，並且在基金會與地下電台領高薪，對此劉明新在深夜發文澄清。
有網友爆料，棄18%退休教師劉明新擁有大批土地，是「田僑仔」，並且退休後在人本基金會和深綠電台領高薪，不缺這18%利息。
劉明新深夜在臉書發文澄清，他表示：「2014年我開始擔任人民作主教育基金會的常務董事兼執行長，兩年多來只有捐錢，沒有支領任何薪水。而且跟志工們一樣，行踏時車資、餐費和住宿費，都是自付」，劉明新坦承曾義務在「地下電台」主持文化教育的節目，宣揚台灣主體性教育，退休之後，就從未在任何電台主持節目，何來「領多薪」之說？
至於土地問題，劉明新表示：「台東老家有父親留下的兩甲『農地』，並不是有心人士未經求證所說的『建地』，現由我二弟耕作，我已向他言明，幾年後我決定要把我分得的五分地『種樹救地球』，不做它用了」。
劉明新強調，為了國家財政、子孫未來，年金制度必須徹底改革，任何團體都不該以冠冕堂皇的美麗言詞走上街頭，阻礙改革；他期盼社會不要再有任何造謠、抹黑的事件，理性面對問題，一起尋出解決之道。
劉明新澄清全文
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