《政經》2天收3封NCC公文 彭P：是怎樣啊？

2016-09-10 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕政論節目《政經看民視》主持人彭文正日前透露，陸續收到國家通訊傳播委員會（NCC）公文，今（10日）又在臉書表示，又收到NCC一封信，這已經是2天來第3封，讓他不滿道：「是怎樣啊？」

彭文正貼出信函，都是關於民眾向NCC投訴《政經》的案件，彭文正說，「第一天，說我們不該追兆豐案；第二天，說兆豐案不該扯周美青，又說不該主張台獨；第三天，要我們封周玉蔻的嘴⋯⋯」並形容這些是「恐嚇信」。

彭文正指出，NCC的公文上有一個欄位，寫著「是否可轉電信消費爭議服務中心、業者或相關單位處理？」，顯示出轉給業者不是唯一選項，而是經過篩選的，質疑NCC陸續轉這些民眾陳情給民視是有針對性。彭文正還說：「不信的話，請寫一封『邀請政經看民視和NCC同台辯論何謂新聞自由』，看看NCC會不會轉給民視？」

彭文正臉書：