北市土壤液化 26.1％列中、高度液化潛勢區
2016-09-10 11:44
〔記者黃建豪／台北報導〕台北市政府上午召開記者會，宣布台北市土壤液化潛勢查詢系統正式上線，民眾可透過地號或門牌號碼進行查詢。工務局指出，台北市有26.1％屬於中、高度液化潛勢區，北市府因此提出9項因應對策，包括老屋健檢申請、都市更新整維經費補助等。
經工務局分析，台北市有54.4％區域為山坡地，因土壤厚度不大，沒有土壤液化可能，其餘45.6％中，高液化區佔17.4％、中液化區佔8.7％、低液化區1.5％、無液化區，3.5％，但14.5％因精度不足區暫未歸類，，後續將配合內政部營建署「安家固園計畫」，辦理土壤液化潛勢圖精度再提升。
查詢系統上線
而台北市土壤液化潛勢查詢系統（http://soil2.taipei/），民眾可依照液化區分級進行查詢，更可直接用地址查詢指定地點，方便民眾查詢自家是否為高液化區。
工務局說，公布台北市土壤液化潛勢圖，是讓市民有知的權利，市府同時研擬9項因應對策，包含液化知識懶人包和問答集發送、土壤液化工作站查詢、老屋健檢申請、都市更新整修維護經費補助、公有建築地質改良示範工程、新建物抗土壤液化規定強化、因應震災應變作為及多元重建方式。
工務局長彭振聲提醒，土壤液化並非絕症，若將地震比喻為感冒，土壤液化就是流鼻水，在感冒時才會發生，且對建物務而言，除非初評時就有問題，不然土壤液化並不會造成建築物破裂甚至人命傷亡，只會造成生活不便，如汙水管線或電線斷裂等。
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