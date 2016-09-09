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北市廉政會恐關門！藍綠議員放話將砍光預算

藍綠議員表示將在即將開議的台北市議會，準備砍光廉政會的預算。（資料照，記者廖振輝攝）

2016-09-09  16:29

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲上任後，首設的「廉政透明委員會」面臨關門危機，在遭監察院糾正「涉有違失」後，藍綠議員也對此表示，將在即將開議的台北市議會，準備砍光廉政會的預算。儘管北市府強調於法有據、沒有廢除的打算，但藍綠都把矛頭對準了廉政會。

柯文哲自上任後，為宣示肅貪、查案決心，率將廉政肅貪中心改組廉政透明委員會，並設下「外聘委員至少佔一半」的最低門檻，卻引發質疑是「黑機關」並有侵犯政風權限之虞。監察院在今年8月也提出糾正，指出廉政委員會把政風機構的法定權限，委由「非政風人員」的外聘委員行使，並指委員會是在「未有法律明文規定下」行使調查權，委員會設置也「與正當法律程序原則未盡相符」。

根據《上報》報導，國民黨北市議會黨團表示，廉政委員會既然經監院糾正，已證實就是「違法黑機關」，不但無法源依據，相關辦法也未經市議會同意，應立即裁撤廢除，也放話，若柯市府不自行裁撤，新會期將刪光廉政會預算。

民進黨台北市議員許淑華表示，年初審查105年度預算她就曾主張刪除，這次同樣會串連議員提案砍掉預算，讓調查權回歸議會及政風處。況且市府已有政風單位，廉政會只是「疊床架屋」，且上任至今沒辦過什麼大案，許淑華批評，不需要再弄一個虛設的廉政會。

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相關關鍵字： 廉政委員 廉政會 柯P 柯文哲 訪談權 許淑華
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